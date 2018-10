Cittadella, Finotto: "Contro il Pescara siamo stati perfetti. Sogno l'Inter"

Il Cittadella sbanca Pescara, battendo la capolista 0-1 allo stadio Adriatico. Dopo la vittoria, il giocatore decisivo con il suo gol, Mattia Finotto ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "E' stata una partita difficile ma siamo stati bravi e concreti. Non abbiamo preso gol, pur soffrendo, oggi in fase difensiva siamo andati ancora meglio. Siamo stati praticamente perfetti. Personalmente sto andando bene ma so che posso fare meglio. Il mio obiettivo è continuare a far gol, il mister mi sta dando fiducia e voglio ripagarla nel migliore dei modi. Se sogno di giocare con l'Inter? Certo, quest'anno abbiamo la possibilità di giocare a San Siro in Coppa Italia se passiamo il prossimo turno e sarebbe già una bella soddisfazione". Infine sul derby con il Padova nel prossimo weekend: "Intanto pensiamo alla gara di martedì, è più importante, poi penseremo al derby".