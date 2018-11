Cittadella, Finotto e la tripletta su YouPorn: "Sono scoppiato a ridere"

© foto di Federico Gaetano

Mattia Finotto, attaccante del Cittadella, è tornato a parlare della tripletta segnata al Venezia, dalle pagine di GianlucaDiMarzio.com: "Tre gol in una sola partita non ne avevo mai fatti! E’ stata una prima volta! Ovviamente mi sono portato a casa il pallone, firmato da tutti. L’ho piazzato di fianco alla tv così me lo vedo praticamente sempre. Il video della mia tripletta su YouPorn? Quando l’ho vista sono scoppiato a ridere”