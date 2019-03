Cittadella, Frare: "Abbiamo fatto l'impresa. Testa al Pescara"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Domenico Frare ha analizzato il successo corsaro del Cittadella sul campo del Brescia ai microfoni di DAZN: "Hanno giocato tutti bene. Donnarumma? Sapevamo che dovevamo marcarlo di squadra e ce l'abbiamo messa tutta. Sapevamo che era difficile, abbiamo fatto l'impresa e siamo contenti. Adesso ci riposiamo e poi pensiamo al Pescara. Cerchiamo sempre di andare in campo per proporre il nostro gioco cercare di vincere, erano tre partite che ci andava male complici tanti fattori, adesso ci siamo ripresi e non vogliamo più smettere. Con l'Hellas a dicembre non meritavamo quel passivo, non meritavamo neanche di perdere, abbiamo sofferto un po' e non ci siamo trovati nelle cose che facevamo, poi nella forza del gruppo siamo venuti fuori con il Lecce e con il Brescia abbiamo fatto l'impresa. Il mister ci aveva detto che il Brescia aveva segnato molti gol nel recupero, era giusto che ci incitasse perché eravamo un po' cotti. Il rispetto per l'avversario c'è sempre, sono nostri colleghi e non ci hanno fatto niente di male, andiamo in campo per giocare. Ci stanno le parole dure ma dopo il novantesimo si azzera tutto. Con il Pescara saremo in casa, è una partita tosta, avremo il calore dei nostri tifosi. Dobbiamo continuare così, partita dopo partita, e vedere dove saremo a maggio".