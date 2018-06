Cittadella-Frosinone 1-1. Al 45' decidono Paganini e Chiaretti

© foto di Federico Gaetano

Finisce in parità il primo tempo di Cittadella-Frosinone, semifinale di andata dei playoff promozione di Serie B. Ospiti in vantaggio con Paganini che devia in porta il pallone durante una mischia in area veneta e padroni di casa che riportano la bilancia in parità grazie al guizzo di Lucas Chiaretti sul finire della frazione.