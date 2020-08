Cittadella-Frosinone, i convocati di Venturato: out il solo Pavan

Solo una gara separa il Cittadella dalle semifinali playoff, e la gara è quella odierna contro il Frosinone, che si giocherà alle 21:00 al "Tombolato".

Buone notizie per mister Venturato, che non ha nessuno squalificato e come indisponibile deve contare il solo Pavan, tenuto a riposo nonostante la condizione fisica sia in netto miglioramento.

Ecco i 24 i convocati per stasera, diramati dal club solo poco fa:

PORTIERI: Maniero, Paleari

DIFENSORI: Adorni, Benedetti, Camigliano, Frare, Ghiringhelli, Mora, Perticone, Rizzo, Ventola

CENTROCAMPISTI: Branca, Bussaglia, D'Urso, Iori, Gargiulo, Proia, Rosafio, Vita

ATTACCANTI: De Marchi, Diaw, Luppi, Panico, Stanco.