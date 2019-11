© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 15 il Cittadella ospiterà il Frosinone in casa e scenderà in campo con un 4-3-1-2 con Ghiringhelli in difesa e D'Urso, Diaw e Luppi in attacco. Nel Frosinone spazio a Ciano e Dionisi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CITTADELLA: Paleari; Paleari, Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Rizzo, Bussaglia, Iori, Branca, D’Urso, Diaw, Luppi.



FROSINONE: Bardi, Salvi, Ariaudo, Capuano, Paganini, Rohden, Masiello, Haas, Zampano, Ciano, Dionisi.