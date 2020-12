Cittadella-Frosinone, le formazioni ufficiali: un calcio al Covid-19 per i due tecnici

E' attesa per il via di Cittadella-Frosinone, match della 14^ giornata del campionato di B che prenderà il via alle 19:00.

Formazioni rimaneggiate e alle prese con il Covid-19, che costringe i due tecnici a operare non eccessive variazioni rispetto a quanto si è visto nel recente precedente turno. Da segnalare, dopo le ultime più che eccellenti prove, la presenza di Carraro in campo tra le fila del Frosinone.

Le formazioni ufficiali:

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; D'Urso; Tsadjout, Ogunseye

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Salvi, Szyminski, Curado; Zampano, Rohden, Carraro, Maiello, Beghetto; Ciano, Parzyszek.