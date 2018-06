Cittadella, Gabrielli: "C'è rammarico. La Serie A era alla portata"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle pagine de Il Gazzettino arrivano alcune dichiarazioni di Andrea Gabrielli, presidente del Cittadella, dopo l'eliminazione della formazione di Roberto Venturato dai playoff promozione di Serie B per mano del Frosinone: "È stato un campionato splendido, ma ci resta un po’ di rammarico. Per vari motivi: per i punti lasciati per strada, per essere arrivati davvero vicini all’impresa, per essere usciti dai playoff dimostrando che il Cittadella non era inferiore agli avversari. La squadra ha fatto molto bene, ha dato il massimo anche a Frosinone. Siamo stati eliminati soltanto per la peggiore posizione di classifica, perché non abbiamo perso alcuna partita negli spareggi. Le sensazioni erano davvero positive. Onestamente si assaporava la possibilità di raggiungere traguardi che quest’anno erano alla nostra portata".