Cittadella, Gabrielli: "Fieri di essere arrivati a giocarci la Serie A"

Dopo la sconfitta di Verona, decisiva per la mancata promozione in Serie A del Cittadella, Andrea Gabrielli, numero uno del club veneto, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal.it: "Papà Angelo sarebbe stato orgoglioso di noi, peccato perché siamo arrivati a un passo dal traguardo e non ce l’abbiamo fatta. Ma dobbiamo essere fieri di essere arrivati sin qui a giocarci la Serie A. Peccato perché non posso che fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo coinvolto un sempre maggior numero di tifosi da tutte le province di questa è stata la vittoria più grande. A metà secondo tempo eravamo ancora in Serie A, poi purtroppo le cose non sono andate bene”