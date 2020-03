Cittadella, Gabrielli: "I campionati si possono chiudere. Riuscirci però è un altro discorso"

Tutto il calcio italiano è alla ricerca di un futuro a breve termine. Senza distinzione di categoria. Ospite delle colonne del Mattino di Padova di questo tema ha parlato il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli: "La situazione è in continua evoluzione e in questa fase è impossibile fornire risposte certe. Aspettiamo notizie positive dall’emergenza sanitaria, tutto il resto arriverà di conseguenza, anche per quanto riguarda il calcio. È chiaro, però, che i recenti numeri relativi ai contagi non possono certo indurre all’ottimismo. Diciamo che il rinvio degli Europei rende più praticabile l’idea che si possano terminare i campionati. Da qui a dire che si riuscirà a farlo, però, ce ne corre. Così come è prematuro sbilanciarsi su eventuali alternative, come una versione ridotta dei calendari che consenta alla Serie B di ricominciare subito con i playoff e i playout. L’obiettivo è arrivare alla soluzione che comporti meno rischi e meno perdite per tutti!”.