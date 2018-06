Cittadella, Gabrielli: "Il Bari aveva un po' di rabbia dentro, che gioia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gioia in casa Cittadella dopo il pareggio col Bari che porta i ragazzi di Venturato in semifinale dei playoff di Serie B. Ne ha parlato a Il Gazzettino, Andrea Gabrielli, patron dei veneti: "Sicuramente questa è una gara che ha tutti i contenuti di quelle che lasciano il segno e tipiche degli spareggi promozione giocata fino in fondo, che potevamo chiudere prima e onestamente ne avevamo tutti i meriti per farlo. Sono contentissimo della prestazione della squadra.

Sono pure contentissimo del pubblico perché è stata una di quelle serate in cui si è dimostrato che la piazza è cresciuta, facendo passi in avanti sempre più grandi. Adesso speriamo di ripeterci mercoledì, ma non sarà facile perché recuperare in due giorni con i supplementari sulle gambe non è cosa di tutti i giorni. Ho comunque visto una grande carica agonistica, i ragazzi si sono espressi molto bene in campo e sicuramente abbiamo fatto noi la gara".

Davide batte Golia?

"Sono tutte cose che dimostrano che abbiamo lavorato bene in tutti i sensi. Sono contento per i ragazzi perché non era facile tenere questa partita e loro venivano pure con un po’ di rabbia dentro, utilizzando a livello sportivo quanto successo prima con la vicenda penalizzazione per caricarsi".