Cittadella, Gabrielli: "Il prossimo anno tenteremo di nuovo il salto in A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da casa Cittadella arrivano altre dichiarazioni di Andrea Gabrielli, presidente del club veneto, dopo la sconfitta di Verona che ha troncato il sogno Serie A della società della provincia di Padova: "Lo dico sinceramente - si legge su TrivenetoGoal.it -, pensavo e speravo che questa sarebbe stata la festa della promozione in Serie A. È difficile per me trovare le parole per descrivere quello che provo, ma alla fine prevale tanto orgoglio per quanto abbiamo fatto. A venti minuti dalla fine eravamo promossi, poi purtroppo è successo qualcosa che ci ha tolto questo sogno. Ma abbiamo dato un bel messaggio all’Italia, anche una realtà piccola come la nostra può arrivare in Serie A e speriamo sia soltanto un rinvio. Ci riproveremo”