Cittadella, Gabrielli: "Il terzo posto ci ha ingolosito. Puntiamo ai play off"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli ha parlato al Corriere del Veneto del grande momento della squadra e del sogno Serie A: “Il risultato con la Cremonese è importante e ci avvicina ulteriormente all'alta classifica e inoltre ci regala continuità e ci permette di rimanere aggrappati al treno di testa. Peccato per le vittorie di Palermo ed Empoli. Il terzo posto ci aveva ingolosito anche perché il secondo non era poi così lontano, ma bisogna ragionare gara dopo gara per arrivare il più in alto possibile, dopo Bari e Venezia faremo i conti e vedremo dove saremo in classifica. - continua Gabrielli parlando di un'eventuale Serie a – Deroga per il Tombolato? Rispondo sempre allo stesso modo, l'aspetto logistico verrà dopo quello sportivo. Ora dobbiamo pensare soltanto al campo e poi le soluzioni si troveranno in un modo o nell'altro. Ora c'è da conquistare un posto nei play off che non è scontato o automatico come molti potrebbero pensare”.