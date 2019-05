© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli intervistato da TeleChiara ha parlato della possibile promozione dei granata in Serie A e dello stato del Tombolato: “Sarebbe molto improbabile, ma non impossibile, giocare subito nel nostro stadio in caso di promozione. Il dialogo con l’amministrazione è però avviato e il progetto pronto. - continua Gabrielli come riporta Trivenetogoal.it - Ci sono interventi che saranno realizzati indipendentemente dalla serie perché comunque, se non da subito, si riesca a giocare al Tombolato a stagione in corso nel caso di raggiungimento dell’obiettivo. Prima però raggiungiamo la promozione e poi ne parleremo più approfonditamente”.