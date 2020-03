Cittadella, Gabrielli: "Io e Lovisa ci assomigliamo per come progettiamo e guardiamo avanti"

vedi letture

Il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli ha parlato al Corriere del Veneto in vista del derby del Triveneto contro il Pordenone: “Noi siamo in Serie B da più anno, ma Lovisa sta facendo un grande lavoro e credo che un po' ci assomigliamo per come progettiamo e guardiamo avanti. - continua Gabrielli - Sarà una bella partita, peccato per gli incassi mancati e che mancheranno, ma ripeto che per adesso non ci sono drammi. Ma se invece si andrà avanti troppo anche il sistema calcio potrebbe andare in sofferenza”.