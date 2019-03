© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni del presidente del Cittadella Andrea Gabrielli dopo l’1-1 del Tombolato contro il Padova: “Non ho visto il solito Cittadella per lunghi tratti della gara, alla fine è stato importante averla raddrizzata. Abbiamo ripreso a giocare nel secondo tempo, secondo me facendo una buona prestazione. Abbiamo due derby uno attaccato all’altro, anche Venezia è una trasferta importante in cui dovremo mantenere la posizione che abbiamo raggiunto oggi nei playoff e magari migliorarla. Anche oggi c’era molto in palio, ci troviamo a giocare queste partite tese e credo che non ci siamo espressi come sappiamo fare”, riporta Trivenetogoal.it.