Cittadella, Gabrielli: "Pari giusto. Episodi arbitrali? Non commento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervista a Il Gazzettino per il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli. Ecco il suo pensiero sul nel derby contro il Padova: "Il risultato è giusto, per quanto si è visto nell’arco dei novanta minuti credo che il pareggio ci possa stare. Un punto a testa che premia l’impegno profuso in partita da entrambe le squadre che si sono fronteggiate. Gli episodi arbitrali? Non mi va di aggiungere altro, perché andremo ad affrontare discorsi già detti e ripetuti. Prendiamo per buono il pareggio, che ha fatto fare un passo in avanti a noi e al Padova, anche se un nostro successo ci avrebbe proiettato a ridosso delle primissime posizioni di classifica".