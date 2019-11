Cittadella, Gabrielli: "Per il Tombolato pensiamo a un restyling radicale"

© foto di Alberto Forestieri

Il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli ha parlato ai microfoni di Telechiara facendo il punto sullo stadio e spiegando di essere pronti a un restyling radicale del Tombolato: “Realizzare o meno lo stadio non dipende dalla categoria, se uno aspetta di andare in Serie A non fa nulla. Si tratta di un intervento importante per le nostre disponibilità e il dialogo col comune è aperto anche se ci sono tante questioni burocratiche e passaggi da superare. La nostra volontà è comunque quella di intervenire in maniera radicale sull’impianto. - conclude Gabrielli come riporta Trivenetogoal.it - È un investimento che vorremmo fare per dare ancora più contenuto e solidità a questa realtà sportiva che, con questo intervento che vogliamo fare, assume un prestigio ancora più grande”.