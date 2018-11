Cittadella, Gabrielli: “Per noi meglio un Tonali di un CR7

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato del progetto che il club veneto porta avanti da tempo per coniugare risultati sportivi e finanziari: “Quella dell’allenatore è la scelta più delicata, perché non si torna indietro. Non si risolvono i problemi spendendo o facendo ribaltoni, ma sapendo soffrire. - continua Gabrielli parlando dei calciatori - Se uno è forte, è forte. Se vediamo le qualità giuste e i valori umani che piacciono a noi lo prendiamo. Certo, alle nostre condizioni, perché non possiamo fare follie. Io non ho un budget, seguo solo la linea societaria. Per assurdo, preferiamo prendere un Tonali a un Cristiano Ronaldo”.