Cittadella, Gabrielli: "Siamo ancora protagonisti, Venturato ci fa offrire un ottimo calcio"

In occasione del Natale, il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli, attraverso i canali ufficiali della società, ha voluto lanciare un messaggio a tutti i supporters dei veneti. Questa la nota:

"Cari tifosi e tifose, sostenitori del Cittadella,

Il Santo Natale è oramai alle porte, e siamo al volgere di questo travagliato 2020 che tutti noi difficilmente dimenticheremo.

Quello che sta per finire è stato un anno che ha messo duramente alla prova le nostre abitudini, confinandoci in casa per molto tempo, limitando la nostra libertà, e costringendo ad un non breve lockdown aziende ed ambienti lavorativi, facendoci talvolta temere non solo per la nostra salute ma anche per la tranquillità economica alla base del nostro sostentamento.

Dall’esperienza di questo difficile anno, io credo, usciamo tutti un po’ cambiati, avendo conosciuto difficoltà e sofferenze che avremmo di certo preferito evitare, ma che forse ci aiuteranno ad apprezzare le molte cose che credevamo scontate ed accresciuti nello spirito solidaristico.

Il nostro amato Calcio non poteva venire risparmiato dai tristi eventi collegati alla pandemia generale ed ha subìto anch’esso forti condizionamenti che hanno visto interrompere la sua attività per alcuni mesi, poi ripresa in un regime di rigida osservanza di protocolli sanitari che hanno comportato la ben nota chiusura degli stadi e quindi l’assenza del pubblico.

Il fatto di giocare in un contesto privo dell’elemento che che costituisce il legante principale dello spettacolo sportivo (il pubblico), non piace credo proprio a nessuno e principalmente ai giocatori che sentono la mancanza del sostegno dei propri tifosi e, forse per assurdo, preferirebbero sopportare la pressione di un pubblico avversario piuttosto che giocare in un ambiente surreale ed asettico come quello attuale.

Nonostante tutto ciò, il nostro grande Cittadella nel 2020 è riuscito ancora una volta a mettersi in mostra raggiungendo per la quarta volta consecutiva le gare playoff.

Il nuovo campionato 20/21, iniziato con ampio ritardo rispetto al solito, ci vede ancora protagonisti ad ottimi livelli, con un organico, in buona parte rinnovato, che continua sotto la guida esperta di Venturato ad offrirci un bellissimo calcio.

Sono certo che anche nel prossimo anno il Citta non mancherà di darci delle belle grandi soddisfazioni come da tempo ci ha abituato.

Aspettiamo solo voi cari tifosi.

Noi vi abbiamo comunque percepito nelle tante manifestazioni di sostegno che avete dato alla nostra squadra, anche se non con la presenza fisica allo stadio e non vediamo l’ora di vedervi ancora più numerosi di prima qui al Tombolato.

Nel frattempo vi auguro di cuore di trascorrere un Sereno Natale e che troviate nel nuovo anno 2021 tutte le gioie, le soddisfazioni e la felicità che l’anno scorso non vi ha concesso".