Cittadella, Gabrielli sogna una finale made in Veneto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli sogna una finale play off tutta veneta fra il suo club e il Venezia di Joe Tacopina: “Sarebbe bella, ma facciamo un passo alla volta. Tacopina lo conosco meno di altri presidenti, ma ho avuto modo di parlarci assieme a margine di un paio di riunioni di Lega. Già quando era al Bologna aveva espresso un apprezzamento sincero per la nostra organizzazione. - continua Gabrielli al Mattino di Padova - Ha mostrato di conoscere bene la nostra realtà e mi sembra una persona diretta. Gli auguro di far bene, ma, intanto, pensiamo a noi”.