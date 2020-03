Cittadella, Gabrielli sullo stadio: "Non sarà semplice restyling. Ma un'opera più importante"

Intervistato da Telechiara il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli ha parlato del progetto del nuovo stadio spiegando che si tratterà più di un semplice restyling: “Stiamo lavorando per presentare al comune un progetto completo e appena i tempi saranno maturi renderemo note tutte le novità in una conferenza stampa. Servirà circa un altro mese prima che ciò avvenga perché il progetto è cresciuto, anche a livello di spesa, e non si tratterà di un semplice restyling del Tombolato. - continua Gabrielli come riporta Trivenetogoal.it - Sarà un nuovo stadio, ottimo per la Serie B, ma con le potenzialità per poter fare anche qualcosa di più”.