Cittadella, Ghiringhelli: "Magari in A si potrà ripartire, ma non credo sarà fattibile in B"

Luca Ghiringhelli, difensore del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Gazzettino in merito alla possibilità di una ripresa del campionato di Serie B: “Ho letto cosa prevedrebbe il protocollo sanitario, sarebbe difficile seguirlo per qualche squadra di Serie A, per la B non dico che sarebbe impossibile metterlo in pratica, ma sicuramente molto difficile. Si parla di tamponi fatti con regolarità a tutti gli atleti, e altre misure molto restrittive. Ripeto, magari potrà ripartire la massima serie, ma non credo che lo stesso possa verificarsi per noi”.