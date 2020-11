Cittadella, Ghiringhelli: "Rigore al Monza? Non spiego come l’arbitro abbia visto fallo di mano"

Il Monza centra la prima vittoria stagionale, e lo fa a discapito del Cittadella. Ma i veneti non ci stanno, e dalle colonne de Il Mattino di Padova, come riferisce trivenetogoal.it, è Luca Ghiringhelli a dire la sua: "Il mio primo gol in maglia granata? La gioia per averlo segnato c’è, ma resta a metà perché non è servito a incamerare punti. Poi, certo, è stato un bel colpo di testa, ma il merito va diviso con Rosafio per la palla che ha messo in mezzo. Il rigore al Monza? Io non mi spiego come l’arbitro possa aver visto un fallo di mano di Pavan dato che era posizionato dietro di me, e io non ho visto nulla di irregolare. Di sicuro quel rigore ha indirizzato la partita, la sensazione è che usasse due metri diversi nelle valutazioni, anche per quanto riguarda i cartellini".