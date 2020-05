Cittadella, Ghiringhelli sulla ripartenza della B: "Ora un euro lo scommetterei"

In passato il difensore del Cittadela Luca Ghiringhelli si era detto pessimista riguardo la ripartenza della Serie B, ma ora il suo pensiero è cambiato tanto da scommettere sul via: “Fino a qualche settimana fa non lo pensavo, oggi se devo essere sincero un euro lo metterei. Sono fiducioso che si possa ricominciare dopo aver visto quanto successo in Germania con la Bundesliga. - continua Ghiringelli come riporta il Corriere del Veneto - L'unica cosa che mi lascia perplesso è il dilatamento dei tempi. Per ora ci alleniamo in gruppi di tre-quattro e ci stiamo abituando nuovamente al campo, ma per gli allenamenti collettivi non ci sono ancora comunicazioni e non ho mai avuto il sentore che possano ricominciare a breve”.