Cittadella, Gorini: "Pareggio risultato giusto. Concesso poco o nulla"

Fonte: Trivenetogoal.it

© foto di Stefano Amirante

Edoardo Gorini, vice allenatore del Cittadella e oggi in panchina al posto dello squalificato Venturato, ha così commentato il pari acciuffato contro il Lecce: "Credo che il pareggio sia stato un risultato giusto. Ci sono state tante occasioni da una parte e dall’altra, siamo stati bravi a non mollare e Paleari ci ha tenuto a galla con quella bellissima parata su Palombi lanciato a rete. È stata una partita divertente, non giudico le decisioni dell’arbitro, poi ci sarà tempo per vedere con calma le immagini in video. Sono contento per Strizzolo, che è entrato bene in partita e che si è fatto trovare pronto nel gol dell’1-1. Il Lecce mi è piaciuto, si vede il grande lavoro di Liverani, ma penso che il Cittadella abbia concesso poco e nulla, soprattutto nel secondo tempo".