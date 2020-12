Cittadella, Gorini (vice all.): "I ragazzi sono stati grandi, è stata la vittoria del gruppo"

L'allenatore in seconda del Cittadella Edoardo Gorini ha commentato il successo in casa della Reggina per 3-1: "I ragazzi sono stati grandi, è stata la vittoria del gruppo - riporta Trivenetogoal.it - . Siamo partiti in 20 e siamo rimasti in 17, c’è da fare un plauso ai ragazzi per questa impresa. E’ stata una giornata noiosa e preoccupata, sembrava che la partita dovesse essere rinviata, poi ci è stato comunicato che si doveva giocare questa sera. Abbiamo rinviato più volte la riunione tecnica, poi alla fine si è giocato. Ci siamo sentiti con Venturato che ci ha dato consigli. Siamo stati anche fortunati, ma da anni il grande cuore del Cittadella si è visto anche stasera. Va fatto un plauso alla società. Dopo l’1-0 pensavo di essere io a portare sfiga, poi per fortuna i ragazzi mi hanno fatto un regalo. Speriamo di recuperare Gargiulo, non abbiamo tante altre alternative".