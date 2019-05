Cittadella-Hellas, le formazioni ufficiali: Pazzini-Di Carmine dal 1°

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con l’arrivo di Aglietti in panchina in casa Hellas Verona viene varato dal primo minuto il tandem offensivo formato da Pazzini e Di Carmine. I due saranno affiancati da Lee che potrebbe anche giocare alle loro spalle. In mezzo al campo Colombatto in regia con Danzi ed Henderson mezzali. Faraoni scala in difesa con Bianchetti al centro al fianco di Empereur. Nel Cittadella solito 4-3-1-2 con Diaw e Moncini supportati da Schenetti. In difesa Benedetti e Ghiringhelli sono i terzini con Adorni affiancato da Frare. Questo l’elenco completo:

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare,Benedetti; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Diaw. A disposizione: Maniero, Parodi, Siega, Camigliano, Panico, Drudi, Scappini, Pasa, Maniero, Bussaglia, Cancellotti, Finotto. Allenatore: Venturato

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Bianchetti, Empereur, Balkovec; Danzi, Colombatto, Henderson; Lee, Pazzini, Di Carmine. A disposizione: Ferrari, Berardi, Munari, Vitale, Marrone, Matos, Gustafson, Laribi, Kumbulla, Dawidowicz, Tupta, Almici. Allenatore: Aglietti