Cittadella-Hellas nella storia. Per la prima volta VAR con 11 telecamere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oltre che dare un primo, importante segnale su chi sarà la terza formazione promossa in Serie A, Cittadella-Hellas Verona di questa sera enterà nella storia per quanto riguarda il VAR. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, al 'Tombolato' di Cittadella il Video Assistant Referee avrà a disposizione 11 telecamere: oltre alle canoniche otto previste dallo standard utilizzato anche in Serie A, sono state predisposte altre tre videocamere che supporteranno il lavoro dell'arbitro Giua di Olbia e della sua squadra.