© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani al Tombolato, con fischio d’inizio alle ore 15.00, si sfideranno Cittadella e Ascoli nella quartultima di Serie BKT.

Mister Venturato non potrà ancora contare su Finotto (lesione muscolare all’adduttore sinistro) e Bussaglia per un fastidio muscolare, a loro si aggiunge Ghiringhelli che giovedì in allenamento ha riportato una lesione muscolare al polpaccio sinistro. Il resto della squadra è a disposizione. Nessun squalificato, in diffida Drudi, Camigliano e Cancellotti.

Questi i 22 per domani:

Portieri: 1 Paleari Alberto 22 Maniero Luca

Difensori: 3 Benedetti Amedeo 5 Adorni Davide 6 Parodi Luca 13 Camigliano Agostino 15 Frare Domenico 18 Drudi Mirko 26 Rizzo Alberto 29 Cancellotti Tommaso

Centrocampisti: 4 Iori Manuel 7 Schenetti Andrea 8 Settembrini Andrea 11 Siega Nicholas 20 Pasa Simone 21 Proia Federico 23 Branca Simone 25 Maniero Luca

Attaccanti: 9 Moncini Gabriele 17 Panico Giuseppe 19 Scappini Stefano 32 Diaw Davide.