Cittadella, i convocati: out Iunco e Scaglia

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Sono 20 i convocati di mister Venturato per la sfida con il Frosinone. Indisponibili ma sulla via del rientro Alfonso, Pezzi, Strizzolo e Iunco, per Scaglia ancora qualche settimana per il recupero completo. Restano ai box anche Pelagatti (contusione al polpaccio), Bartolomei (infrazione costale) e Lora (affaticamento):

PORTIERI

12 Paleari

22 Corasaniti

DIFENSORI

2 Salvi

3 Benedetti

13 Varnier

24 Adorni

28 Camigliano

CENTROCAMPISTI

4 Iori

7 Schenetti

15 Caccin

20 Pasa

21 Siega

25 Maniero

27 Settembrini

ATTACCANTI

9 Litteri

10 Chiaretti

11 Kouame

18 Arrighini

26 Fasolo

30 Bizzotto