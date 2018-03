Cittadella, i convocati per il Bari. Quattro gli assenti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono ventidue i convocati del tecnico del Cittadella Roberto Venturato per la trasferta di domani contro il Bari. Non ci sarà Benedetti per un piccolo fastidio muscolare. Non convocati Iunco, a lavoro anche con la squadra, Liviero, che ha tolto il gesso e ha iniziato la settimana scorsa la riabilitazione, e Siega a lavoro a Pavia.

Portieri: Alfonso, Paleari.

Difensori: Salvi, Scaglia, Varnier, Pezzi, Caccin, Pelagatti, Adorni.

Centrocampisti: Iori, Lora, Schenetti, Bartolomei, Pasa, Maniero, Settembrini.

Attaccanti: Chiaretti, Kouame, Strizzolo, Arrighini, Fasolo, Vido.