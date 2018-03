Cittadella, i convocati per il Venezia: out tre nazionali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quello contro il Venezia è l’appuntamento della 32esima giornata di Serie B in programma domani alle ore 18.00 allo Stadio “Penzo” che attende il Cittadella. Oltre 400 tifosi ospiti giungeranno in Laguna per il derby veneto di cadetteria. Questa mattina la rifinitura, sono in 20 a disposizione di mister Venturato. Assenti per gli impegni con le Nazionali Vido, Varnier e Kouame.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Alfonso, Paleari.

Difensori: Salvi, Benedetti, Scaglia, Pezzi, Caccin, Pelagatti, Adorni.

Centrocampisti: Iori, Lora, Schenetti, Bartolomei, Pasa, Maniero, Settembrini.

Attaccanti: Chiaretti, Strizzolo, Arrighini, Fasolo.