Cittadella, i voti al mercato: fra addii importanti e le solite scommesse

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti gli addii pesanti in casa Cittadella con Varnier, Pasa, Schenetti, Moncini e Scappini che hanno salutato il club veneto in questa estate. Gli acquisti sono stati in linea con il passato con alcuni acquisti d’affidamento come Perticone in difesa e Vita a centrocampo. Tante le scommesse in avanti con i giovani Vrioni e Celar che si giocheranno una maglia al fianco di Panico. Innesti di prospettiva anche quelli di Ventola, Gargiulo e D’Urso che se azzeccati potrebbero rappresentare l’ennesima intuizione giusta del ds Marchetti

Il colpo: Centravanti classe ‘99 Zan Celar è uno dei giocatori più attesi in casa Cittadella. Il giovane arriva dalla Roma con ottime referenze e vuole spiccare il volo in una piazza che negli ultimi anni ha saputo esaltare le doti dei propri giocatori d’attacco.

L’allenatore: Una certezza. Roberto Venturato è uno dei tecnici più apprezzati della cadetteria, con il club padovano ha fatto degli autentici miracoli e ci proverà anche in questa stagione.

Acquisti: Vita (Feralpisalò), De Marchi (Imolese), Rosafio (Cavese), Mora (Atalanta), Celar (Roma), Gargiulo (Imolese) Vrioni (Sampdoria), D'Urso (Roma), Pavan (Renate), Luppi (svincolato), Ventola (Pescara), Perticone (Salernitana)

Cessioni: Varnier (Atalanta), Parodi (Ternana), Moncini (SPAL), Della Bernardina (Olbia), Malcore (Pergolettese), Cancellotti (Teramo), Scappini (Reggiana), Fasolo (Gozzano), Schenetti (Virtus Entella), Pasa (Pordenone), Drudi (Pescara)

Voto: 5

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, PERTICONE, Adorni, Benedetti; GARGIULO, Iori, Branca; VITA; Panico, VRIONI. Allenatore: Venturato (confermato)