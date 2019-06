© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Cittadella si guarda attorno alla caccia di un difensore centrale che possa sostituire Domenico Frare, classe ‘96, che dopo essersi messo in luce in questa stagione ha attirato numerosi club di Serie A – fra cui il Napoli – e potrebbe presto lasciare la piazza veneta. Per sostituirlo, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il Cittadella starebbe pensando a Pietro Ceccaroni, classe ‘95 dello Spezia, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Padova.