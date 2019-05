Cittadella, il protagonista che non ti aspetti. Diaw il volto nuovo

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Ventisette anni e l'arrivo fra i professionisti che arriva solo tre stagioni or sono grazie alla Virtus Entella. Poi, lo scorso gennaio, il cambio di casacca e l'approdo al Cittadella. Si può riassumere così la carriera dell'uomo copertina in casa del club veneto, fresco di approdo alla finale playoff di Serie B, Davide Diaw.

Con il suo gol al 'Vigorito' contro il Benevento, fondamentale per dare il via alla vittoria della formazione di Venturato, il ragazzo nato da Cividale del Friuli da padre senegalese si è conquistato, per la prima volta in carriera, la ribalta nazionale.

Un ragazzo arrivato al 'Tombolato' in sordina, come spesso accade in casa Cittadella dove la società si è da sempre dimostrata più brava nel lavoro di campo che nell'autopromozione, e che adesso può risultare decisivo per la stagione dei veneti. Utilizzato da trequartista alle spalle di Moncini e Panico Diaw si è rivelato determinate, oltre che per il gol, per la qualità del gioco di raccordo messo in campo per la squadra.

Un rendimento che potrebbe tornare ancor più utile nella finale d'andata contro l'Hellas. Panico, infatti, non ci sarà causa squalifica e il momento positivo dell'ex Entella potrebbe rivelarsi un fattore da non trascurare.