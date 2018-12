© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

L’attaccante del Cittadella Luca Strizzolo ha parlato al Gazzettino della sfida di Coppa Italia contro il Benevento svelando un proprio sogno: “Non possiamo nemmeno goderci la vittoria nell’ultimo turno che bisogna guardare subito avanti. Dovremo dare tutto per cercare di qualificarci, anche perché per me sarebbe la prima volta a San Siro. - continua poi l’attaccante – Elogi del mister? È un bel segnale che ci siamo dati. Aumenta l’autostima collettiva, ci fa guardare avanti fiduciosi, ma dobbiamo continuare così, senza cullarci sugli allori, cercando invece di allungare il più possibile la serie positiva. È stata una gran bella sfida, contro un’avversaria, la Salernitana, forte e completa e ringrazio la squadra che mi ha messo in condizione di fare una doppietta”.