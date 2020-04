Cittadella, il Torino non molla la presa per Paleari. Ma spunta anche il Lecce

vedi letture

Che Alberto Paleari sia da tempo obiettivo del Torino è cosa risaputa: un lungo tira e molla estivo, che non è poi andato in porto, ma che potrebbe vedersi per la prossima stagione. Perché i piemontesi non hanno mai perso d'occhio il portiere del Cittadella, sul quale però è spuntata adesso un'altra concorrente: stando quanto riferito da Il Mattino di Padova, il classe '92 è attenzionato dal Lecce.