Cittadella, in arrivo Voltan per sostituire Chiaretti

Come da programma, Diego Laxalt è arrivato pochi istanti fa presso la clinica La Madonnina di Milano. Nel corso delle prossime ore sosterrà le visite mediche prime di apporre la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni. Queste le immagini di TMW con l'arrivo...

Bologna, Okwonkwo non parte: rimarrà alla corte di Inzaghi

Samp, concorrenza per Oberlin. Ma i blucerchiati restano in pole

Roma, sirene inglesi per Monchi: c'è il Chelsea

Napoli, Ospina è arrivato in Italia. Domani le visite mediche

Parma scatenato, per l'attacco spunta Diabaté

Inter, domani l'ultimo tentativo per Modric

Simply the Beast

Parma, Galano già ai saluti. Spezia in pole, altri 3 club di B interessati

Modric e Marcelo, due prove poco Real. Ma per Inter e Juve è tardi

Udinese, per l'attacco spunta lo svizzero Seferovic

Fiorentina, sondaggi da Belgio e Romania per Thereau

Cagliari, Deiola in uscita. Sul centrocampista c'è il Brescia

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 agosto

Samp, rush finale e concorrenza per il colpo in attacco

Milan, altri due colpi: mercato boom per i rossoneri

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it il Cittadella ha già individuato l'erede di Lucas Chiaretti, prossimo a legarsi alFoggia, per il reparto offensivo. Si tratta dell'esterno offensivo Davide Voltan , classe '95 del Genoa che lo scorso anno ha vestito la maglia della Feralpisalò.

Invio richiesta in corso...

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy