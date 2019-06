Il Cittadella si sta giocando la finale play-off con l'Hellas Verona ed è in vantaggio dopo il primo round, grazie alla vittoria in casa per 2-0. Intanto il direttore sportivo Marchetti avrebbe già in mente il primo colpo per la A: Musa Barrow in prestito dall’Atalanta. Questo secondo indiscrezioni raccolte da TuttoB.com.