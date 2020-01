© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Il Cittadella avrebbe individuato il centravanti adatto per rinforzare la propria rosa. Si tratta, come rivela Trivenetogoal.it di Francesco Stanco della Feralpisalò. Si tratterebbe di un ritorno visto che il calciatore classe '87 ha già vestito la maglia dei veneti per sei mesi nel 2015 segnando sei reti in 20 presenze. Nella giornata di oggi è in programma un incontro fra le due società che potrebbe essere chiarificatore per il futuro di Stanco