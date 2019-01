© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il centrocampista granata Manuel Iori è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo di Crotone-Cittadella (0-0 il parziale all'intervallo): "Gara difficile? È normale qui a Crotone, loro non hanno una classifica buona, sapevamo che sarebbe stata una battaglia ed è quello che sta avvenendo. La partita è aperta, ci sono state un paio di ripartenze per squadra, è quello che dobbiamo evitare perché loro hanno giocatori di qualità, bisogna prenderli alti senza farli ripartire. Quando ripartiamo dobbiamo provare ad essere più concreti per mettere la partita più in discesa, cercando poi di colpirli di nuovo".