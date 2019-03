Cittadella, Iori al 90': "Playoff? Siamo lì, con noi è dura per tutti"

Quattro reti per ricominciare a sognare i playoff e una promozione in Serie A che sembrava ormai svanita: il Cittadella non smette di inseguire i propri segni e anche contro il Pescara dimostra di essere una serie candidata alla promozione. Ad aprire le marcature nel 4-1 con il quale gli uomini di Venturato liquidano gli abruzzesi è Manuel Iori, ad aprire le marcature; il capitano dei veneti, ai microfoni di Dazn, rilancia le ambizioni dei suoi. "Abbiamo fatto grande prestazione, nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà con punizione ma siamo stati bravi. Il terzo gol è stata una grande azione, bravo Moncini a finalizzarla. Nella ripresa complimenti ai ragazzi entrati, se anche quelli che stanno in panchina entrano così possiamo arrivare in fondo. Playoff? Perché no, se siamo questi sarà dura per tutti. Facevamo fatica perché avevamo perso lo spirito, abbiamo pensato fosse tutto facile. La Serie B è difficile, se pensi di essere diventato bravo le prendi da chiunque. Il gol? Vuol dire tanto. Ho sbloccato la partita e possiamo guardare in alto scacciando i pensieri cattivi. Lo dedico a mio padre che fa gli anni oggi" sono state le sue parole.