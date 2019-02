© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Cittadella Manuel Iori ha commentato la sconfitta contro lo Spezia: "Credo che mentalmente abbiamo subito la partita di Cosenza. Eravamo un po’ timorosi e non siamo riusciti a fare quello che abbiamo provato - sottolinea Trivenetogoal.it -. Sono stati bravi loro. Con un uomo in meno abbiamo subito un gol un po’ così. Scelte arbitrali? La squadra non avrebbe vinto anche se l’arbitro fosse stato a favore nostro. L’unica cosa che mi sento di dire è che se ha una linea, deve seguirla da entrambe le parti. Poi le squadre vincono in base alla loro bravura. Dobbiamo iniziare a capire che non è più il girone d’andata. Gli altri vengono qua a lottare e noi dobbiamo fare lo stesso. Al momento non riusciamo ad esprimerci per quello che possiamo dare. Dobbiamo capire che dobbiamo cambiare".