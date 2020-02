vedi letture

Cittadella, Iori carica i suoi: "Dal 22 febbraio al 6 marzo saranno due settimane cruciali"

Più di 300 partite all'attivo in Serie B (303 per la precisione), ma la testa già proiettata al futuro. Questo è Manuel Iori, capitano del Cittadella, che dalle colonne de Il Mattino di Padova, traccia un punto della situazione, su questo finale di mese: "Dal 22 febbraio al 6 marzo ci attendono due settimane cruciali, con tre gare interne e una in trasferta. E dobbiamo essere bravi noi a interpretare ogni singola partita: la nostra mentalità non cambia, ma di volta in volta adottiamo diversi accorgimenti a seconda degli avversari. A volte riusciamo a riprodurre in partita quello che proviamo, altre no".