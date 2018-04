Cittadella, Iori carica: "Ora riazzeriamo tutto e ripartiamo

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Manuel Iori, capitano del Cittadella, ha parlato così al Mattino di Padova, analizzando il momento della squadra dopo il secondo ko di fila: "Perdere fa male, ma dobbiamo pensare che, se il risutlato finale è stato questo, è a causa dei nostri errori. Dobbiamo essere lucidi nell'esaminare queste ultime due partite, che sono state completamente diverse l'una dall'altra. Al "Penzo" abbiamo concesso qualcosa di più rispetto a giovedì sera, ma il risultato è stato identico: non abbiamo raccolto nulla contro squadre che lottano insieme a noi per qualcosa di importante. Adesso? Dobbiamo riazzerare tutto e ripartire con il piglio giusto per tornare nelle posizioni in cui eravamo...".