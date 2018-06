Cittadella, Iori: "Contro il Bari aggressivi sul loro portatore di palla"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Manuel Iori, capitano del Cittadella, ha parlato così a Sky Sport prima del match contro il Bari : “Questa settimana in più che abbiamo avuto l’abbiamo sfruttata per preparare bene la gara. Quando ti giochi un obiettivo così importante non conta quanto tempo hai a disposizione, ma come lo utilizzi. Insidie? Loro cercheranno di palleggiare e farci correre, per poi attaccarci con i giocatori di qualità. Noi dovremo tenere il ritmo alto ed essere aggressivi sul loro portatore di palla”.