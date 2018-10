Cittadella, Iori: "Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fa il punto della situazione sulle ultime prestazioni del Cittadella Manuel Iori. Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Mattino di Padova: "Nelle ultime gare abbiamo pagato qualche episodio dubbio. Ma proprio per questo dobbiamo essere ancora più bravi: per non dar modo a nulla e a nessuno di compromettere il nostro lavoro. Lo dico senza fare alcuna polemica. A Lecce stavamo perdendo per via di un episodio dubbio e ce n’è stato uno analogo nella loro area, non sanzionato, e tuttavia abbiamo avuto diverse occasioni non sfruttate: se fossimo stati più bravi staremmo parlando di una vittoria, a dispetto di decisioni discutibili che pure ci sono state. E non parliamo di malasorte: io credo che si possa portare la fortuna dalla propria parte. Dove possiamo migliorare? Nell’ultimo passaggio. È una questione di qualità negli ultimi metri, quella che ti consente di mettere il pallone sul piede del compagno e non 10 centimetri più in là e di pescare quello più libero quando crossi. E poi possiamo essere più pericolosi sui calci piazzati".