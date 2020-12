Cittadella, Iori: "La classifica? Avrà senso guardarla solo da marzo in poi"

vedi letture

Quattordici punti in classifica, piena zona playoff per il Cittadella. Dal club veneto in vista del big match contro la Salernitana prende la parola il capitano Manuel Iori dal Mattino di Padova: “Credo che avrà senso cominciare a guardare la classifica da marzo in poi, solo allora saranno chiari gli obiettivi. Però questa fase sarà delicata da gestire, perché oltre al dispendio fisico c’è da tener conto delle energie spese a livello mentale: non sarà semplice recuperare in velocità e rimanere sempre concentrati. Giocando ogni tre giorni è più facile che si inanelli un filotto, che può essere positivo o negativo, e servirà mantenere l’equilibrio. Non esaltarsi dopo una vittoria come quella di Pisa, ma neanche disperarsi dopo un eventuale ko, perché può essere pericoloso”.