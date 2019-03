Cittadella, Iori: "Mi hanno operato al rene, ora sto meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stato un avvio di 2019 tutt'altro che positivo quello vissuto dal Cittadella. Non tanto per le sconfitte arrivate nell'ultimo periodo, ma soprattutto per i problemi di salute che hanno colpito il capitano Manuel Iori. "In pratica – spiega il giocatore a Il Gazzettino – dalla settimana precedente la partita con lo Spezia ogni volta che andavo in bagno perdevo sangue con le urine. È durata per venticinque giorni durante i quali mi sono sottoposto a diversi esami e anche ad una tac di controllo che è risultata negativa. Gli accertamenti hanno scoperto che perdevo sangue dal canale sinistro del rene per cui abbiamo deciso un intervento in anestesia totale sulla parete infiammata del rene sinistro. Il fatto è che non sapevamo neanche noi come stavano le cose. Sono state escluse situazioni gravi, mentre l’infezione sembra dovuta a qualcosa che ho mangiato, o a un farmaco. Stiamo ancora verificando. L’importante è avere superato questo brutto momento ed essere tornato in campo a Brescia per settanta minuti. Sono contento perché sono andato oltre le aspettative, avendo svolto solo quattro allenamenti dopo tre giorni da un’operazione tosta. Devo ancora smaltire l’anestesia totale per cui ci vorrà ancora del tempo per tornare ai miei livelli migliori, ma posso solo migliorare".